Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 18 gazetecinin hayatını kaybettiği, 13 gazetecinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikaları Bakanlığı, Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan gazetecilerle ilgili bilgiler paylaştı.
Buna göre, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 3'ü kadın 18 gazeteci öldürüldü.
Savaş döneminde 13 gazeteci çeşitli saldırılar sonucu yaralandı, 3 gazeteci kayboldu, 4'ü kadın 8 gazeteci ise kaçırıldı.
İlgili Haberler
- BM, Ukrayna'daki bilançoyu açıkladı
- Ukraynalı anne, çocuğunun sırtına iletişim bilgilerini yazdı
- Rusya, Karadeniz üzerinden Ukrayna’ya seyir füzeleri fırlattı
Video Haberler
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
- Camiyi soyan hırsıza 'cami cemaatinden' tepki
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü
- Erkan Baş'tan 'asgari ücret' talebi
- Mide problemlerinden korunmanın 10 yolu
- Bolu'da çamur yağdı
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- Nefes kesen finiş
- Nihat Dirim son yolculuğuna uğurlandı
- Thodex'te '52 kilogram altın' detayı
- Komite enflasyon ana gündemi ile toplandı