Ukrayna ve Batılı ülkelere suçlama: Uluslararası terör örgütlerini kullanıyorlar

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna ve Batılı ülkelerin, uluslararası terör örgütlerini kullanarak Rus topraklarında suçların işlenmesini organize ettiğini ileri sürdü.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:16
Ukrayna ve Batılı ülkelere suçlama: Uluslararası terör örgütlerini kullanıyorlar
Abone Ol google-news

Rusya Terörle Mücadele Komitesinin (NAK) basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Bortnikov NAK üyeleriyle toplantı düzenledi.

Bu yıl Rusya'daki ulaşım ve enerji altyapısı, savunma sanayi işletmeleri ve yaşam destek unsurlarına yönelik 27 terör saldırısının engellendiğini belirten Bortnikov, "Ukrayna'daki Naziler ve onları yöneten Batılı ülkeler, topraklarımızda barbarca suçların işlenmesini organize ediyor, bu suçların işlenmesinde uluslararası terör örgütü üyelerini kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının buna kanıt olduğunu kaydeden Bortnikov, bu vesileyle terör saldırılarına karşı ek güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.


Ukrayna haberleri Rusya haberleri

İlgili Haberler

Fransa ve İngiltere'den Ukrayna uyarısı: Hepimiz kaybederiz

Fransa ve İngiltere'den Ukrayna uyarısı: Hepimiz kaybederiz
Avrupa'da 'yasaklı' sera gazı alarmı: 'Kaçakçıların rotası Türkiye, Rusya ve Ukrayna'

Avrupa'da 'yasaklı' sera gazı alarmı: 'Kaçakçıların rotası Türkiye, Rusya ve Ukrayna'
Arsenal'in yıldızı Zinchenko'dan Ukrayna çıkışı: Çağrılırsam savaşmaya giderim

Arsenal'in yıldızı Zinchenko'dan Ukrayna çıkışı: Çağrılırsam savaşmaya giderim
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... AİHM'den Osman Kavala kararı: Türkiye'nin savunma yapması istendi

Son Dakika... AİHM'den Osman Kavala kararı: Türkiye'nin savunma yapması istendi
Zahide Yetiş’in sahur programında konu yine cinsel ilişki! Mustafa Karataş çok sinirlendi

Zahide Yetiş’in sahur programında konu yine cinsel ilişki! Mustafa Karataş çok sinirlendi
Yarbay Gökhan Ünyeli’nin kaybı zorluklara işaret ediyor

Yarbay Gökhan Ünyeli’nin kaybı zorluklara işaret ediyor
Vajina muayenesinde hamam böceği şoku!

Vajina muayenesinde hamam böceği şoku!
Son Dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı

Son Dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı
Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'

İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'
4 ay önce Burak Sergen’den boşanmıştı… Nihan Ünsal yeniden nişanlandı

4 ay önce Burak Sergen’den boşanmıştı… Nihan Ünsal yeniden nişanlandı