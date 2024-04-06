Arsenal'in yıldızı Zinchenko'dan Ukrayna çıkışı: Çağrılırsam savaşmaya giderim

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:13

Güncelleme: 06.04.2024 - 11:13

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin seferberlik yaşını 27'den 25'e indiren yeni bir yasa tasarısını imzalamasının ardından Arsenal'in yıldız futbolcusu Oleksandr Zinchenko, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oleksandr Zinchenko, çağrılması halinde Ukrayna'da savaşmak için İngiltere'den ayrılacağını belirterek, "Bunun net bir cevap olduğunu düşünüyorum. Giderim" ifadelerini kullandı.

Zinchenko, eski okul arkadaşlarından bazılarının savaşa gittiğini dile getirerek, "Kısa bir süre önce aynı okuldaydık, oyun alanında ya da futbol sahasında oynuyorduk ve şimdi ülkemizi savunmak zorunda olduklarını anlamak zor. Dürüst olmak gerekirse, bunu kabul etmek çok zor, ama olan bu. Vazgeçemeyiz" dedi.

24 Şubat 2022'de savaşın başlamasından bu yana ülkesindeki insanlara yardım etmek için yaklaşık 1 milyon sterlin bağışta bulunduğunu söyleyen Zinchenko, ülkesinin Avrupa'nın geri kalanı için bir "kalkan" haline geldiğini kaydetti.

Zinchenko, 2014 yılında Ukrayna'nın Donbas bölgesinde patlak veren çatışmaların ardından ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmış ve profesyonel futbol kariyerine burada başlamıştı.

Zinchenko, Rusya'da birlikte oynadığı eski takım arkadaşları ya da dostlarından hiçbiriyle artık görüşmediğini de söyledi.