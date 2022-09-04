Ukrayna'dan AB'ye 5 milyar euro destek talebi

04 Eylül 2022 Pazar, 14:42

Ukrayna Başbakanı Şmihal Telegram'da yaptığı açıklamada, yaklaşan kışa hazırlanmak, orduyu ve ekonomiyi desteklemek amacıyla Avrupa Birliği'nden 5 milyar euro yardım desteği talep etti.

Reuters'ın aktardığı habere göre Şmihal, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada "Bu, ekonomimizi istikrara kavuşturmada, ordumuzu desteklemede ve ısınma ihtiyacımıza yardımcı olacak" dedi.

Şmihal ayrıca, Almanya'nın bu sonbaharda Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri tedarik etmesinin beklendiğini söyledi.