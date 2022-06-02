Ukraynalı First Lady Zelenska: Donbas, yeniden Ukrayna'nın olacak
Ukraynalı First Lady Zelenska, Rusya'ya toprak vermenin egemenlikten vazgeçmek anlamına geleceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.
Olena Zelenska yaptığı açıklamada, "Ukrayna’nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli" imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in sözlerini hatırlatarak, “Ukraynalılar, siyasilerin yaptığı bazı açıklamaları normal karşılayamaz. Topraklarınızın bazı bölgelerinden vazgeçmek yani Rusya’ya toprak vermek, özgürlükten vazgeçmek gibidir. Topraklarımızı versek bile Rusya saldırılarına devam edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgalini sona erdirmez” dedi.
'DONBAS YENİDEN UKRAYNA'NIN OLACAK'
Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ele geçirememesi nedeniyle, ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesinde geniş çaplı bir kara harekatı başlattığı öğrenilmişti.
Olena Zelenska, Donbas'a yönelik yaptığı açıklamada, “Donbas bölgesi yeniden Ukrayna’nın olacak” ifadelerini kullandı.
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