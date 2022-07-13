Ukraynalılar, evlerine dönmek istiyor
Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle ülkelerini terk eden Ukraynalılar, evlerine dönmek istiyor.
BM'nin yaptığı ankete göre, Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç eden Ukraynılar, evlerine dönmek istiyor.
Reuters'ın haberine göre; Şu anda Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya'da yaşayan Ukraynalı 4.900 kişi ile yapılan BM anketinde, "Savaş sonunda dönmek istiyorum" cevabı çoğunluk oyu aldı. Ancak evlerine dönmek isteyen Ukraynalılar kriz bitene kadar bulundukları ülkelerde kalmak istiyor.
Ülkesine dönmek isteyenlerin yüzde 40'ı ise önümüzdeki ay içerisinde Ukrayna'ya döneceklerini belirtti.
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği, Avrupa ülkelerine 8,8 milyon kişinin Ukrayna'dan geçtiğini ancak 3,3 milyon kişinin ülkesine geri döndüğünü söyledi.
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