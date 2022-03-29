Ukrayna'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birine siber saldırı yapıldı

29 Mart 2022 Salı, 12:20

Ukrayna'nın ulusal çapta hizmet veren en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Ukrtelecom büyük bir siber saldırıya hedef olduğunu açıkladı.

Ukrtelecom Genel Müdürü Yuriy Kurmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Hayati önem taşıyan ağ altyapısını korumak ve silahlı kuvvetlerle diğer askeri kurumlar ve altyapı kullanıcılarına verdiğimiz hizmeti kesintiye uğratmamak için geçici olarak özel kullanıcılar ve işyerlerinin internet erişimini kısıtlamak zorunda kaldık" dedi.

Kurmaz, saldırının başarıyla geri püskürtüldüğünü ve hizmetleri aşamalı olarak eski haline getirmeye başladıklarını kaydetti. Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi Başkanı Yuriy Shchyhol da, uzmanlarının duruma hızla müdahale ederek saldırıyı geri püskürttüklerini söyledi.

Küresel internet erişimini izleyen Netblocks adlı kuruluşa göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Ukrtelecom hizmetleri ilk kez bu kadar ciddi bir kesintiye uğruyor.

Netblocks Direktörü Alp Toker BBC'ye yaptığı açıklamada, kullanıcıların gün içinde aşamalı olarak çevrimdışı kaldıklarını gözlemlediklerini; bunun da sorunun kablolardan veya ara bağlantılardan değil, operatörün veri merkezindeki altyapıdan kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Toker, "Bu bir siber saldırıya işaret edebilir" dedi.