Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Gürson, ABD askerinin Suriye’den çekilmesini değerlendirdi: ‘İsrail’in güvenliği sağlandı’

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, dün katıldığı Antalya Diplomasi Forumu’nda, ABD askerinin Suriye’den tamamıyla çekildiğini doğruladı.

‘SON ÜSSÜMÜZDEN SON ASKERİMİZİ ÇEKTİK’

Barrack, “(Suriye’ye) asker göndermedik. Askerleri geri çektik. 100 yıldır yapılanın tam tersini yaptık. Önceki gün, son üssümüzden son askerimizi çektik. Bu, inanılmaz” dedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı da önceki gün, ABD birliklerinin Suriye'de bulunduğu tesislerin tamamıyla Suriye hükümetine devredildiğini açıklamıştı. 2015’ten beri Suriye’de var olan ABD, mevcudiyetini, IŞİD’le mücadeleye dayandırıyordu. Ahmed Şara’nın 8 Aralık 2024’ten sonra başa geçmesiyle ise Suriye, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona katılmıştı.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİYLE SURİYE MÜCADELE EDECEK’

Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Ali Poyraz Gürson, ABD’nin çekilmesini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Gürson, “ABD’nin PYD'ye verdiği destek İsrail'e bir güvenlik avutusuydu. Hep Davud Koridoru’ndan bahsediliyordu ama ABD'nin birinci önceliği İsrail'in güvenliğiydi. Suriye'de şu an İsrail’e tehdit oluşturabilecek bir devlet yok. Bundan sonra terör örgütleriyle de Suriye’nin merkezi yönetimi mücadele edeceği için, ABD’nin varlığına gerek kalmadı. PYD’nin de Suriye’ye entegrasyonunun sürdüğünü biliyoruz” diye konuştu.

‘ABD BÖLGEDE KALMAYACAK, GÜVENLİĞİN MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK’

Bu gelişmeyi Ortadoğu’da yaşananlarla birlikte değerlendiren Gürson, “ABD bölgeden komple gidecek. İran'daki ateşkesten sonra herkes ABD üslerinin hep burada kalacağını öngörüyor ama bu doğru değil. Körfez'deki 40 günlük savaş ABD’ye çok büyük mühimmat zayiatı verdirdi. Rusya, stratejik anlamda en az 5 yıl, Çin, 10 yıl biriktirdi. Hürmüz Boğazı bir şekilde açıldıktan ve İran’ın uranyum meselesi halledildikten sonra, bir sonraki hedefin Küba, Grönland, Myanmar, Kamboçya, yani Çin'i çerçevelemek için olacağı ortada. Dolayısıyla ABD ne Suriye'de ne de bölgede birlik, kuvvet barındıracak durumda değil” cümlelerini kullandı.

Gürson ayrıca, “Körfez ülkeleri, İsrail ve Afrika’nın kuzeyi dahil, bölgede güvenliğin merkezinde Ankara'nın olacağı yeni bir dizayn var. Avrupa'da da, NATO'da da yeni bir yapılanma göreceğiz gibi gözüküyor” değerlendirmesini yaptı.