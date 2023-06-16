Üzerine elektrik direği düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Meksika’da dört yol ağzında bekleyen motosiklet sürücüsü, üzerine düşen elektrik direği nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika’nın Puebla eyaletinde dört yol ağzında iş makinası taşıyan tırın geçwWini bekleyen motosiklet sürücüsünün üzerine elektrik direği düştü.
Motosiklet ürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Elektrik direğinin tırın geçişi sırasında elektrik tellerine takılması sonucu devrildiği belirtildi.
Puebla Eyalet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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