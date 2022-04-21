Venezuela: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar saçma

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:24

Venezuela, Rusya'ya yönelik yaptırımlara tepki gösteren ilk ülkelerden biri oldu. Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Rusya'ya yönelik yaptırımları eleştirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Rusya'ya yönelik yaptırımların 'saçma' olduğunu ve gelecekte küresel ekonominin durumunu 'kaçınılmaz olarak etkileyeceğini' ifade etti. Nikolas Maduro, Venezuela'nın böyle bir duruma hazır olduğunu da belirtti.

BATI KİBİRLİ

Nikolas Maduro, küresel piyasalardaki dalgalanmalara hazır olduğunu belirterek, "Rus ekonomisine yönelik yanlış yaptırımların, Batı ve küresel ekonomi üzerindeki bumerang etkisiyle yüzleşmeye deyim yerindeyse hazırız. Yaptırımlar saçma ama Batı çok kibirli" dedi.