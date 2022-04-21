Venezuela: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar saçma
Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Rusya'ya yönelik yaptırımların 'saçma' olduğunu dile getirdi.
Venezuela,
Rusya'ya yönelik yaptırımlara tepki gösteren ilk ülkelerden biri oldu. Devlet
Başkanı Nikolas Maduro, Rusya'ya yönelik yaptırımları eleştirdi.
Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Rusya'ya yönelik yaptırımların 'saçma' olduğunu ve gelecekte küresel ekonominin durumunu 'kaçınılmaz olarak etkileyeceğini' ifade etti. Nikolas Maduro, Venezuela'nın böyle bir duruma hazır olduğunu da belirtti.
BATI KİBİRLİ
Nikolas Maduro, küresel piyasalardaki dalgalanmalara hazır olduğunu belirterek, "Rus ekonomisine yönelik yanlış yaptırımların, Batı ve küresel ekonomi üzerindeki bumerang etkisiyle yüzleşmeye deyim yerindeyse hazırız. Yaptırımlar saçma ama Batı çok kibirli" dedi.
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