Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı
Çin’in güneyindeki Hainan Adası’nda bulunan Sanya kentinde Covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle kapanma tedbirleri uygulanacağının ilan edilmesinin ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı.
Çin’in en ünlü turistik noktalarından olan Hainan Adası’ndaki Sanya kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle dün itibarıyla kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı.
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