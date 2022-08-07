Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:22

Çin’in en ünlü turistik noktalarından olan Hainan Adası’ndaki Sanya kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle dün itibarıyla kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı.

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