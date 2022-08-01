Vladimir Putin'den flaş 'nükleer savaş' açıklaması!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş değerlendirmesinde bulundu. Putin, "Nükleer savaşta kazanan olmaz, asla başlatılmamalı" ifadelerini kullandı.
Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, "Nükleer savaşta kazanan olmaz, asla başlatılmamalı" ifadelerini kullandı.
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