Vladimir Putin'den flaş 'nükleer savaş' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş değerlendirmesinde bulundu. Putin, "Nükleer savaşta kazanan olmaz, asla başlatılmamalı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:34
Vladimir Putin'den flaş 'nükleer savaş' açıklaması!
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Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, "Nükleer savaşta kazanan olmaz, asla başlatılmamalı" ifadelerini kullandı.

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