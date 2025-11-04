Washington'dan BM'ye yeni Gazze tasarısı

Axios sitesinin Salı günü yayımladığı habere göre, Washington yönetimi Birleşmiş Milletler’e (BM) yeni bir karar taslağı sundu.

Tasarı, Hamas’ın silahsızlandırılmasını, örgütün silahlarını gönüllü olarak teslim etmemesi durumunda zorunlu hale getirmeyi öngörüyor. Ayrıca, Gazze’ye iki yıl süreyle bir 'istikrar gücü' gönderilmesi planlanıyor. Ancak bu birlik, klasik anlamda bir BM barış gücü olmayacak.

TARİH BELİRLENDİ

Tasarıya göre, ABD ilk birlikleri 2026 Ocak ayında Gazze’ye konuşlandırmayı hedefliyor.

Bu güç;

Gazze-Mısır sınırında güvenliği sağlamak,

sınırında güvenliği sağlamak, insani yardım koridorlarını korumak,

ve Filistin polis teşkilatını eğitmek gibi görevler üstlenecek.

TRUMP'TAN İSRAİL'E ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail’e, 'yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verme' çağrısını yineledi.

İki üst düzey ABD yetkilisi, Gazze’nin bazı bölgelerinin 'diğerlerinden çok daha tehlikeli' olduğunu, ayrıca İsrail’in ateşkesin başladığı 10 Ekim’den bu yana Gazze’nin doğu yarısını kontrol etmeye devam ettiğini belirtti.

Trump yönetimi, gazetecilerin Gazze’ye erişim hakkı talebini yinelerken, bunun Washington için birincil öncelik olmadığını da kabul etti.

HAPİSHANELERDEN TAHLİYELER

Gazze’den gelen yeni görüntülerde, Hamas’a bağlı unsurların kazı ekipmanlarıyla, Şucaiye Mahallesi’nde İsrailli rehinelerin cesetlerini arama hazırlıkları yaptığı görüldü.

Öte yandan, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 5 Filistinli tutuklu, Kızılhaç aracılığıyla tahliye edilerek El-Aksa Hastanesi’ne götürüldü.