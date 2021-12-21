Washington Post seçimleri işaret etti: 'Erdoğan öfkeyi dindiremiyor'

21 Aralık 2021 Salı, 14:15

Türk Lirası'ndaki oynaklık dünya basını tarafından da yakından takip edilirken, ABD basının önde gelen gazetelerinden Washington Post, ekonomik krizin siyasi etkilerine ilişkin bir analiz yayınladı.

Haberde, Türkiye ekonomisi sıkıntı yaşarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerinin de onu iktidardan indirmek için çabaları artırdığı belirtildi.

Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2023'te yapılacağı hatırlatılan yazıda, ekonomik gerilemenin giderek artmasının Erdoğan'ın iktidarıyla ilgili hesaplar yapılmasına yol açtığı kaydedildi.

"AKP'YE DESTEK DÜŞTÜ"

Muhalefet partilerinin erken seçim ve parlamenter sisteme dönüş çağrısı yaptığına dikkat çekilen haberde, AKP'ye desteğin düştüğünü gösteren anketlerin de muhalefeti desteklediği ifade edildi.

Sözcü'nün Washington Post'tan aktardığına göre, hükümetin zayıflığıyla harekete geçen muhalefet partilerinin, Erdoğan sonrası dönemdeki öncelikleri belirlemek için bir dizi toplantı yaptığını yazdı.

Öte yandan, muhalefetin seçim zaferine yönelik engellerin ve partiler arasındaki ideolojik bölünmelerin devam ettiği, ancak bunun muhalefetin artan güvenini sarsmadığı kaydedildi.

"ÖFKEYİ DİNDİRMİYOR"

Yazıda, muhalefetin önde gelen isimlerinden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, son konuşmalarından birinde, hükümetin ömrünün sonuna yaklaştığını ve hata üstüne hata yaptığını söylediği de hatırlatıldı.

Yazıda ayrıca, Erdoğan'ın ekonomik gerilemeyle ilgili açıklamalarının halkın öfkesini dindirmediği, ekonomik sıkıntılarla ilgili haberlerin ve hükümete yönelik eleştirilerin giderek öne çıktığı kaydedildi.