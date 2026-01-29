Washington–Tahran gerilimi tırmanıyor: Trump, İran için düğmeye mi bastı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington ile Tahran arasında İran’ın nükleer programı ve balistik füze üretiminin sınırlandırılmasına yönelik yürütülen temasların sonuçsuz kalmasının ardından, İran’a yönelik yeni ve kapsamlı bir askeri saldırı seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklara göre Trump’ın son tehditleri Tahran’da tepkiyle karşılandı. İran yönetimi, olası bir ABD saldırısına “derhal karşılık verileceğini” duyururken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey danışmanlarından biri, saldırı halinde İsrail’in hedef alınacağını açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran’a “adil ve dengeli bir anlaşma” için masaya gelme çağrısı yaptı.

“NÜKLEER SİLAH YOK” vurgusu yapan Trump, ABD’nin İran’a yönelik bir sonraki saldırısının geçen yaz düzenlenen ve üç nükleer tesisin hedef alındığı saldırıdan “çok daha ağır” olacağını söyledi.

Kaynaklara göre Trump’ın değerlendirdiği askeri seçenekler arasında, İran’daki üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin yanı sıra nükleer tesisler ve devlet kurumlarına yönelik hava saldırıları yer alıyor.

Trump’ın henüz nihai kararını vermediği ancak ABD uçak gemisi grubunun bölgeye intikaliyle askeri seçeneklerin genişlediğine inandığı ifade ediliyor.

USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group, Hint Okyanusu’na giriş yaptı ve İran’a doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Gemi grubunun, olası bir operasyon halinde saldırılara destek ve bölgedeki müttefikleri İran misillemelerine karşı koruma amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor.

DİPLOMASİ ÇIKMAZDA KALDI

ABD ile İran arasında bu ay içinde, Ummanlı diplomatlar aracılığıyla ve Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi arasında dolaylı mesajlaşmalar yapıldığı aktarıldı.

Taraflar arasında yüz yüze görüşme ihtimali gündeme gelse de bunun gerçekleşmediği, son günlerde ise ciddi bir müzakere yürütülmediği kaydedildi.

Washington’un olası bir görüşme için İran’dan uranyum zenginleştirmeye kalıcı olarak son vermesini, balistik füze programına yeni sınırlamalar getirmesini ve bölgedeki vekil güçlere verdiği desteği durdurmasını istediği bildirildi. En büyük anlaşmazlık konusunun ise balistik füzelerin menziline ilişkin ABD talebi olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Araghchi, ülkenin silahlı kuvvetlerinin “her türlü saldırıya anında ve güçlü şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu” açıkladı. Khamenei’nin danışmanlarından Ali Shamkhani ise askeri bir adımın “savaşın başlangıcı” sayılacağını belirterek, Tel Aviv’i açık hedef olarak gösterdi.

“REJİM ZAYIF AMA ÇÖKÜŞ GARANTİ DEĞİL”

ABD istihbarat raporlarına göre İran yönetimi, geçen yıl ABD ve İsrail saldırıları ile son protestoların ardından “tarihi olarak zayıf” bir konumda bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran rejiminin “hiç olmadığı kadar zayıf” olduğunu söyledi.

Ancak uzmanlar, dini liderin devrilmesinin rejimin tamamen çökmesi anlamına gelmeyebileceğine dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD’nin olası bir askeri operasyonu için hava sahalarını ve topraklarını kullandırmayacaklarını açıkladı. Bölgedeki müttefiklerin ve Türkiye’nin de Washington ve Tahran’a olası bir savaşın sonuçlarına ilişkin ciddi endişelerini ilettiği aktarıldı.