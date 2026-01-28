Özgür Özel, AA ve TRT'ye sert tepki gösterdi: MHP'nin 'canlı yayın' çıkışına yol haritası sundu

19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 23. buluşmasını yargılanan belediye başkanlarına destek olmak için Silivri'de yaptı.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, henüz iddianamesi yazılmayan tutuklu belediye başkanları ve çalışanları hakkında açıklamalarda bulundu. Özel, "8 aydır eşinin iddianamesini bekleyen arkadaşlarımız var. Haklarında henüz iddianamesi yazılmamamış belediye başkanlarımızın, çalışanlarımızın aileleri burada" dedi.

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonda kullanılan arşiv görüntüsüne tepki gösteren Özel, TRT Haber ve Anadolu Ajansı (AA) mikrofonunu eline aldı. "Aradık 'Nasıl yaparsınız?' dedik. 'Onlar stok görüntü' dediler. Utanmıyor musunuz dedik?" ifadelerini kullandı.

Özel, "Yalandan iftiradan bıkmış usanmış durumdayız. Burada yılan yok karşınızda, yılanlar belli. Sabahın beşinde yılanın sokmayacağı saatte gelip milletin seçtiği belediye başkanının kapısına dayananlar belli. Hangisine söylediniz de gelmedi?" şeklinde konuştu.

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Özel, "Kadir Aydar, Zeydan Karalar, Oya Tekin şu an ceza alsalar yatarı kalmamış arkadaşlarımız tutuklular. Olacak iş değil arkadaşlar. Bu bir siyasi mücadele, hukuki mücadele değil. 700 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş evinde yatıyor, ceza alsa yatarı kalmamış arkadaşlar içeride yatıyor. Aziz İhsan Aktaş denilen suç makinesini devletin verdiği 10 koruma koruyor. Bu ayıptır" dedi.

"KANUN 20'DE SARAY'DA"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi" sözüne yanıt veren Özel, şu ifadeleri kaydetti:

"Dün Feti Yıldız, 'keşke canlı yayın olsa' demiş. 'Ne keşkesi' dedim. Bir cümle kanun maddesi versin. Bir madde yayınladığı takdirde, yaz gerekçesini, öğleden sonra Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Konu bu kadar net. O imzayı da vereceğiz. Salı günü akşam 19:30'da Genel Kurul'da. Söz de talep etmiyoruz. 19:35'de kanun geçecek, 20:00'de Saray'da. Madem Tayyip Bey, 'Bahçeli'yi kırmam' diyor. Gece 12'de Resmi Gazete'de çıkar arkadaşlar. Hodri Meydan!"

"HAKKIMIZI HELAL ETMEYECEĞİZ"

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin cezaevinde evlendiğini hatırlatan Özel, nikah fotoğraflarının hala verilmediğine dikkat çekti. Gökce'nin eşi Filiz Kahveci Gökce ile açıklama yapan Özel, TRT Haber mikrofonunu eline alarak sert tepki gösterdi:

"Bir yıllık evli gel. Bakın onun gözünün içine. Kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajlayan TRT. Al, ne diyorsun diye sor bakalım. Onun vergisinden yayın yapıyorsun sen. Bizim vergimizden yayın yapıyorsun. Kasadan mühür çıktı. Para çıktı yalanı attınız. O gün daha 5 aylık evliydi. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Bu dünyada olmasa öbür dünyada olacak. İki elimiz yakamızda. Kimse helallik istemesin. Hiç kimseye hakkımızı helal etmeyeceğiz."