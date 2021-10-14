WHO, koronavirüsün kökenini tespit etmek için yeni bir uzman heyet oluşturdu

14 Ekim 2021 Perşembe, 07:30

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19'un kökenini tespit etmek için yeni bir uzman heyet oluşturdu. Heyete, "Yeni Patojenlerin Kökenleri (Sago) Üzerine Bilimsel Danışma Grubu" adı verildi.

WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Michael Ryan, heyetin, koronavirüsün kökeninin tespit edilmesi için son şans olabileceğini söyledi.

Örgüte göre, "patojenlerin kökenlerinin tespiti", gelecekte salgın hastalıkların önlenmesi için hayati önem taşıyor.

WHO, yeni heyetin 26 üyesini kamuoyuna açıkladı.

26 üyeden altısı daha önce, koronavirüsün kökeninin tespit etmek için Çin'e gitmiş kişilerdi.

KESİN BİR BİLİMSEL SONUCA VARILAMADI

Koronavirüsün ilk kez Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda virüsün kökeni ve nedenleri konusunda kesin bir bilimsel sonuca varılamadı.

WHO'nun oluşturduğu heyet öncelikle iki ihtimali inceleyecek; virüsün Vuhan'da bir hayvan pazarında hayvanlardan insanlara mı geçtiği yoksa bir laboratuvardan mı sızdığı sorularına yanıt arayacak.

Çin, ikinci ihtimalli net bir dille reddediyor.

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Reuters

Şubat ayında koronavirüsün kökeninin tespit için Çin'e giden WHO heyeti net bir sonuca varamamıştı.

Heyet virüsün muhtemelen yarasalara geçtiğini ancak bunun kesin tespiti için daha fazla araştırmaya gerek olduğunu açıklamıştı.

Çin ise bu çalışmaların sadece bilimsel olmadığını, aynı zamanda istihbarat servislerinin girişimi olduğunu iddia etmişti.

WHO daha sonra Çin'in soruşturmayı, yeterli bilgi vermeyerek ve gerektiğince şeffaf olmayarak aksattığını öne sürmüştü.

WHO, Çin'e son olarak, Sago'nun çalışmalarına yardımcı olma çağrısında bulundu.

Pekin yönetimi ise Sago'nun çalışmalarının siyasi gündemin parçası olmaması gerektiği ve Çin dışındaki ülkelere de heyetler göndermenin vaktinin geldiği görüşünde.

Amerikan CNN televizyonu ise Çin'in, pandeminin ilk aylarından kalma on binlerce kan örneğini incelemeye hazırlandığını bildirdi.