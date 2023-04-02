WSJ: Pentagon, gelecekte uzay çatışmaları için bütçeyi artırmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 11:51

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 11:51

Wall Street Journal'e (WSJ) göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gelecekte uzayda yaşanabilecek bir çatışmaya hazırlanıyor, çünkü Çin ve Rusya, ABD'den daha az uyduya sahip olmalarına rağmen, ABD uydularını devre dışı bırakabilecek ve ABD'nin askeri ve sivil iletişimini kesintiye uğratabilecek füze ve lazer silahları geliştiriyor.

Pentagon ve istihbarat için uzay sistemlerinin stratejik incelemelerinde çalışmış olan emekli ABD Hava Kuvvetleri Tümgeneral Marty Whelan, gazeteye verdiği demeçte, caydırıcılığın işe yaramaması durumunda "kötü bir şey" olmadan önce gerekli tüm altyapının hazır olması gerektiğini söyledi.

WSJ'ye göre, Beyaz Saray bu ay ABD Uzay Kuvvetleri'nin yıllık bütçesinin geçen yıla göre yaklaşık 4 milyar dolar artırılarak 30 milyar dolara çıkarılmasını ve Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri için de daha büyük bütçeler ayrılmasını önerdi.

Çin, mürettebatlı bir yörünge istasyonu inşa ederek, yer tabanlı füzeler ve lazerler geliştirerek ve gözetleme yeteneklerini genişleterek uzay programına büyük yatırım yaptı. Gazetede, bunun, düşmanlarının uzay kaynaklarına erişimini engellemeye yönelik daha geniş askeri hedeflerinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

WSJ, Çin'in yanı sıra Rusya'nın da uzayı kontrol etme arzusunu giderek daha fazla ortaya koyduğunu belirtiyor. Gazete, Rusya'nın kısa bir süre önce uydularından birini son teknoloji ürünü yer tabanlı bir füze ile imha ettiğini hatırlattı.