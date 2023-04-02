Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi nükleer silahla tehdit etti

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 10:41

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 10:41

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarını "provokasyon" olarak değerlendirdiğini ve Washington ve Seul'ü "nükleer bir güçle karşı karşıya" oldukları konusunda uyardığını açıkladı.

Açıklamada "ABD ve uyduları, karşılarındaki devletin gerçek nükleer vuruş kabiliyetine sahip olduğunu ve halkımız ile ordumuzun boş sözlere aldırış etmediğini unutmamalıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD ve müttefikleri üzerinde "caydırıcı güçlerin hiçbir etkisi olmaması" halinde Pyongyang'ın nükleer silahlarının nasıl kullanılacağının "gayet açık" olduğunu belirttiği kaydedildi.

Kuzey Kore, hem ABD ve Güney Kore'nin Mart ayında gerçekleştirdiği askeri tatbikatı hem de Japonya'nın katılımıyla planlanan tatbikatı kınadı.