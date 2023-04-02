Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi nükleer silahla tehdit etti

Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore ve Japonya ile gerçekleştirdiği tatbikatları kınayarak, üç ülkeyi "nükleer bir güçle karşı karşıya" oldukları konusunda uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 10:41
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi nükleer silahla tehdit etti
Abone Ol google-news

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarını "provokasyon" olarak değerlendirdiğini ve Washington ve Seul'ü "nükleer bir güçle karşı karşıya" oldukları konusunda uyardığını açıkladı.

Açıklamada "ABD ve uyduları, karşılarındaki devletin gerçek nükleer vuruş kabiliyetine sahip olduğunu ve halkımız ile ordumuzun boş sözlere aldırış etmediğini unutmamalıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD ve müttefikleri üzerinde "caydırıcı güçlerin hiçbir etkisi olmaması" halinde Pyongyang'ın nükleer silahlarının nasıl kullanılacağının "gayet açık" olduğunu belirttiği kaydedildi.

Kuzey Kore, hem ABD ve Güney Kore'nin Mart ayında gerçekleştirdiği askeri tatbikatı hem de Japonya'nın katılımıyla planlanan tatbikatı kınadı.


ABD Kuzey Kore güney kore japonya

İlgili Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer silahlar, sadece savaşa yönelik kullanılacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer silahlar, sadece savaşa yönelik kullanılacak
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı
Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' oluşturabilecek su altı dronunu test etti

Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' oluşturabilecek su altı dronunu test etti

En Çok Okunan Haberler