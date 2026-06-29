Paris'te dehşet: Yardım bahanesiyle eve çağrılan kadın cinsel saldırıya uğradı

Fransa’nın Seine-Saint-Denis bölgesindeki Pantin kentinde yaşanan olay, ülkede tepki yarattı.

Fransız basını Midi Libre'de yer alan habere göre, yaşlı bir kadın sokakta karşılaştığı genç bir kadından alışveriş poşetlerini taşıması için yardım istedi.

Kadın, yardım teklifini kabul ederek poşetleri apartmanın yedinci katındaki daireye kadar taşıdı.

Ancak daireye girdikten sonra, yaşlı kadının oğlunun genç kadına saldırdığı ve onu zorla alıkoyduğu öne sürüldü.

İddiaya göre mağdur, saldırının ardından bir süre evden çıkmasına izin verilmedi. Kadın, temiz hava almak istediğini söyleyerek balkona çıktı ve buradan alt kattaki bir komşunun balkonuna ulaşmayı başardı.

Çoraplarıyla apartmanın dış cephesinden beşinci kata kadar indiği belirtilen kadın, komşusundan yardım istedi. Komşunun kadını eve aldığı ve hemen polise haber verdiği aktarıldı.

ANNE VE OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Fransız yetkililer, olayla ilgili yaşlı kadın ve oğlunun gözaltına alındığını doğruladı.

Polise göre, yaşlı kadının 70’li yaşlarının ortasında, oğlunun ise yaklaşık 50 yaşında olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında, annenin mağduru bilerek eve yönlendirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fransız basınına göre, şüpheli erkeğin daha önce cinsel saldırı, aile içi şiddet ve darp gibi suçlardan kaydı bulunuyor.

Ayrıca anne ve oğlunun yıllar önce de benzer bir yöntemle başka bir kadını hedef aldıkları iddia edildi. Yetkililer, bu iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiğini bildirdi.

Olayın ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Mağdurun ifadesi, tanık anlatımları ve apartmandaki deliller doğrultusunda dosyanın derinleştirildiği belirtildi.