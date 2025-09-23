Yeni Zelanda’da tüyler ürperten dava: Kendi çocuklarını ilaçla öldürdü

Yeni Zelanda’da 2018’de işlenen bir aile dramı, yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Güney Kore doğumlu, Yeni Zelanda vatandaşı Hakyung Lee, 8 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu.

Çocukların cesetleri, 2022’de bir ailenin çevrimiçi açık artırmadan satın aldığı depo eşyaları arasında bulunan bavulların içinde ortaya çıkmıştı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, çocukların babası 2017’nin sonunda kanserden yaşamını yitirdi.

Bir yıl sonra Lee, çocuklarına reçeteli ilaçtan aşırı doz vererek ölümüne yol açtı. Küçük bedenleri plastik torbalara sardı ve bavullara koydu.

Lee, cinayet suçlamalarını kabul etmedi ve akıl sağlığı gerekçesiyle “cinai sorumluluğu olmadığını” savundu.

Ancak jüri, oybirliğiyle onu suçlu buldu. Duruşma boyunca kendini bizzat savunan Lee, karar açıklanırken başını öne eğdi ve hiçbir tepki vermedi.

GÜNEY KORE'DEN İADE EDİLDİ

Çocukların cesetlerinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Lee’nin 2018’de Güney Kore’ye taşındığı belirlendi. Kadın, Kasım 2022’de Yeni Zelanda’ya iade edilerek yargılandı.

Mahkeme, Lee’nin cezasının 26 Kasım’da belirleneceğini duyurdu.