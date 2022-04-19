Yeni Zelanda, Rus finans kuruluşlarına yaptırım uyguladı
Yeni Zelanda, Ukrayna'daki durum nedeniyle 18 Rus finans kuruluşuna yaptırım kararı aldı.
Rusya'nın, Ukrayna'yı işgaline yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, Moskova'ya ekonomik yaptırımlar da katlanarak artıyor. Bu zincire son olarak Yeni Zelanda katıldı.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, ülkesinin Ukrayna'daki durum nedeniyle Rus bankalarına ve finans kuruluşlarına yaptırımlar getirdiğini söyledi.
ÖNEMLİ FİNANS KURULUŞLARI HEDEF ALINDI
Yeni Zelenda hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni Zelanda, Rusya'nın merkez bankası, egemen servet fonu ve ülkedeki en büyük finans kurumları da dahil olmak üzere 18 finansal kuruluşuna yaptırım uyguluyor. Bu büyük kurumlar, Rusya'nın toplam bankacılık varlıklarının yaklaşık %80'ini oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta yaptırımlar listesinde, bankalar ve kilit bir yatırım fonu, en büyük 8 banka ve diğer 7 önemli banka dahil olmak üzere 3 devlet finans kurumunun yer aldığını kaydetti.
YAPTIRIM UYGULANAN 18 BANKA VE FİNANS KURULUŞU
Yaptırım uygulanan 18 finans kuruluşu şunlardır; Alfa-Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Karadeniz Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Bankası, Rusya Federasyonu Merkez Bankası, Moskova Kredi Bankası, Gazprombank, GenBank, Endüstriyel Tasarruf Bankası, Novikombank, Rusya Ziraat Bankası, Rusya Ulusal Ticaret Bankası, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sberbank, Sovcombank, SMP Bank, Vnesheconombank ve VTB.
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