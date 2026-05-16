Yetişkin film içerikleri ortaya çıktı: Eşcinsel belediye meclis üyesi istifa etti

İngiltere’de geçen hafta yapılan yerel seçimlerde Reform UK partisinden belediye meclis üyesi seçilen Stephen Mousdell, St Helens’in batısındaki Haydock bölgesini temsil etmek üzere seçilmişti.

Ancak LBC’nin yürüttüğü araştırmada, Mousdell’in OnlyFans platformunda yetişkin içerikler ürettiği ve videolarda yer aldığı ortaya çıktı.

Mousdell, istifa kararını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Medya baskısı nedeniyle depresyon ve anksiyete yaşadığını belirten Mousdell, partneri Kevin Lee ile ilişkisinin de zarar gördüğünü ifade etti.

Açıklamasında, “Bu süreçte yaşanan baskılar nedeniyle doğru bir ruh halinde değilim. Kevin’le ilişkim ciddi şekilde etkilendi ve artık önceliğim bu olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

ONLYFANS PROFİLİ GÜNDEM OLDU

“LachlanTaylorUK” takma adıyla içerik üreten Mousdell’in OnlyFans hesabında kendisini “gay yetişkin içerik yıldızı ve DJ” olarak tanıttığı belirtildi. Sosyal medya hesaplarında da benzer paylaşımlar yaptığı aktarıldı.

Mousdell ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, yetişkin içerik üreticisi olduğunu hiçbir zaman gizlemediğini savunarak, “Bu konuda şeffaf oldum ve utanmıyorum” dedi.

PARTİDEN AÇIKLAMA

Reform UK partisi ise yaşananları “medya cadı avı” olarak nitelendirdi.

Parti tarafından yapılan açıklamada, “Bir siyasetçinin özel hayatı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda bırakılması üzücü” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Mousdell, son günlerde istifa eden ilk Reform UK’li siyasetçi olmadı.

Parti bünyesinde bazı meclis üyeleri de sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevlerinden ayrılmış ya da uzaklaştırılmıştı.