Yıkıcı depremlerin hedefindeki Şili'den Dünya Bankası ile sigorta anlaşması

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:13

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:16

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "[Söz konusu] sigorta, ülkeye ve kamu hazinesine maddi zararlar veren yüksek yoğunluklu sismik olaylara karşı Şili'nin önceden belirlenmiş tazminat ödemeleri almasına olanak tanıyacaktır" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık ayrıca, sigortaya dair özel koşulların önümüzdeki haftalarda, "mali operasyon tamamlandığında" açıklanacağını duyurdu.

Şili hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Dünya Bankası ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla yapılan sigorta tasarlama çalışmalarının Haziran 2022'de başladığını bildirdi.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİNDE

Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan bölgede yer alması nedeniyle, depreme yatkın bir ülke olduğu bilinen Şili tarih boyunca, ülkenin güneydeki Valdivia kentinde 1960 yılında meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki rekor deprem de dahil olmak üzere, "dünyada kaydedilen en güçlü depremlerden bazılarına" maruz kaldı.

1960 depremi, Şili

Güney Amerika ülkesi ayrıca "2010 yılında, 500'den fazla kişinin ölümüne neden olan 8.8 büyüklüğündeki yıkıcı deprem ve tsunaminin" hedefi oldu.