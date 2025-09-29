Yolcu pasaportunu yedi, uçak zorunlu iniş yaptı

Daily Star’a konuşan bir yolcunun aktardığına göre, uçuş başladıktan yaklaşık 15-20 dakika sonra iki erkek yolcu 'tuhaf davranışlar' sergilemeye başladı.

Emniyet kemeri ikaz ışıkları söndükten kısa süre sonra, uçağın ön kısmında oturan yolculardan biri, pasaportunun sayfalarını yırtarak yemeye başladı.

Aynı anda, bir diğer yolcu ise pasaportunu uçaktaki tuvalete atıp sifonu çekmeye çalıştı. Kabin ekibi, durumdan haberdar edilince hemen müdahalede bulundu.

Olayın ardından bir kabin görevlisi, tuvaletteki yolcuyu ikna etmeye çalıştı. Ardından tüm yolculara hoparlör üzerinden kısa ama net bir anons yapıldı. Yolcuların ifadelerine göre, bu anons uçaktaki gerilimi artırdı ve birçok kişi paniklemeye başladı.

Anonim kaynak, "Bir anda tüm uçağın havası değişti. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. O insanlar çok garip davranıyordu" dedi.

PARİS'E ACİL İNİŞ

Olaylar kontrolden çıkmadan önce, uçağın kaptanı uçağı Paris'e yönlendirme kararı aldı. Yolculardan biri, iniş anını "Hayatımın en korkunç 15 dakikasıydı" sözleriyle anlattı.

Uçak Paris’e indikten sonra, Fransız yetkililer uçağı karşıladı. Pasaportlarını yok etmeye çalışan iki yolcu gözaltına alındı.

Olayın ardından uçak, yaklaşık 2 saatlik bir gecikmeyle Paris’ten tekrar havalanarak Londra Stansted Havalimanı'na iniş yaptı.

Tanık yolcular, Ryanair ekibinin duruma profesyonelce müdahale ettiğini belirtti. Bir yolcu, "Şirket her şeyi harika yönetti" dedi.

Bu olaydan kısa süre önce, başka bir Ryanair uçağında da kriz yaşandığı bildirildi. Dallas Fort Worth Havalimanı’ndan havalanan bir uçak, kalkıştan bir saat sonra yakıt sızıntısı nedeniyle Nashville’e zorunlu iniş yaptı. Yolcular, bir gün sonra alternatif bir uçuşla Paris’e ulaştırıldı.