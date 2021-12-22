Yunan hükümeti koronavirüs testleri için kararını verdi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, aşı olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm vatandaşlara ücretsiz koronavirüs testi dağıtılacağını duyurdu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis salı günü yaptığı açıklamada, Yunanistan hükümetinin, Noel tatilinde halkın güvenliğini sağlama çabalarının bir parçası olarak, aşı olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm vatandaşlara ücretsiz olarak iki adet kendi kendine yapılabilen koronavirüs testi dağıtacağını söyledi.
Yunan ulusal yayın kuruluşu ERT'nin bildirdiğine göre Başbakan kabine toplantısında, "Kutlama buluşmaları acı kaynağı haline gelmemeli. Testler ve aldığımız temel önlemlerle kendimizi savunuyoruz. Dolayısıyla bu yıl da mesajımız bu, en iyi tatil güvenli tatildir" dedi.
Miçotakis, Yunan devletinin pandeminin başlangıcından bu yana 150 milyon Avro değerinde 80 milyon adet kendi kendine yapılabilen koronavirüs testini ücretsiz olarak dağıttığını kaydetti.
"YENİ BİR SALGIN GELİYOR"
Yunanistan'da koronavirüsün Omicron varyantının ortaya çıkmasından bu yana seyahat kuralları da sıkılaştırıldı. 19 Aralık ve 10 Ocak arasında ülkeye giriş yapan tüm yolcuların, 72 saatten kısa bir süre önce yapılmış bir negatif PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) test sonucunu veya 24 saatten kısa bir süre önce yapılmış bir hızlı testi sunmaları gerekiyor.
Miçotakis, "Aşının bu maceraya bir son vereceğini umuyorduk ve şimdi bu sona ulaşmamızı geciktirecek yeni bir salgın geliyor. Ancak ne yorgunluk ne de korku bizi yenmemeli" diye konuştu ve halkı aşılarını olmaya devam etmeye çağırdı.
YUNANİSTAN'DA SON DURUM
Son resmi rakamlara göre, bugüne kadar Yunanistan'da 6,8 milyon kişi tam olarak aşılandı ve 2,9 milyon kişiye takviye doz uygulandı.
Son haftalarda Yunanistan'daki yeni enfeksiyonların sayısı, pandeminin önceki dalgasına göre yaklaşık yüzde 40 daha düşük oldu. Ancak Miçotakis, son derece bulaşıcı Omicron varyantı ile başa çıkmak için ekstra adımlar gerektiğini açıkladı.
Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'da şimdiye kadar 26 Omicron vakasının doğrulandığını belirtti.
EODY salı günü, son 24 saat içinde 6.424 yeni enfeksiyon ve 77 ölüm gerçekleştiğini bildirdi.
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