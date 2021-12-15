Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye yorumu

15 Aralık 2021 Çarşamba, 16:43

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Alman Handelsblatt gazetesine açıklamalarda bulundu. Son dönemde bölgede yaşananları ve Türk Lirası’nın değer kaybı ve enflasyonu değerlendiren Miçotakis, Türkiye’de yaşananların bütün bölgedeki istikrarı riske atabileceğini söyledi.

Sözcü'nün aktardığına göre; Miçotakis, "Türkiye’nin ekonomik kriz yaşamasını istemeyiz çünkü bu durum bütün bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi. Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimlere de değinen Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslendi.

Miçotakis, "Biz birbirimizle mücadele ederken gerekçelere dayandırıyoruz. Gelin geçmişe değil geleceğe bakmaya başlayalım" dedi. Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilimde Almanya’dan daha çok destek beklediklerini de dile getirdi.

Miçotakis, "Berlin nötr bir şekilde yaklaşmalı. Biz aynı Avrupalı ailenin ferdiyiz" ifadesini kullandı.