Türkiye ülke puanı sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktı

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 09:18
<p>UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından 15. sıraya yükseldi.</p>

UEFA'nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından 15. sıraya yükseldi.

<p>Beşiktaş haftayı puansız kapatsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1'er puanlarıyla Türkiye, 1 basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti.</p>

Beşiktaş haftayı puansız kapatsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1'er puanlarıyla Türkiye, 1 basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti.

<p>UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde.</p>

UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde.

<p><strong>UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI</strong></p><p>14- İsviçre 29,675</p><p>15- Türkiye 26,9</p><p>16- Yunanistan 26,7</p><p>17- Hırvatistan 26,65</p><p>18- Danimarka 26,575</p><p>19- Çekya 26,4</p><p>20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375</p>

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

14- İsviçre 29,675

15- Türkiye 26,9

16- Yunanistan 26,7

17- Hırvatistan 26,65

18- Danimarka 26,575

19- Çekya 26,4

20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375

<p>Haber Global'in derlediğine göre, Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.</p>

Haber Global'in derlediğine göre, Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.

<p>Bu sezon 11. sıraya yükselmesi uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.</p>

Bu sezon 11. sıraya yükselmesi uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.

<p>Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.</p><p>Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek, Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.</p>

Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek, Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.


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