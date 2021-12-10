Türkiye ülke puanı sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktı

Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek, Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.