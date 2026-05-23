Yunanistan'dan skandal karar: Türk diplomatların katili serbest mi kalıyor?

Yunanistan, uluslararası ilişkileri derinden sarsacak skandal bir yargı kararına imza attı. Yunan yargısı, aralarında Türk diplomatların da bulunduğu onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan 17 Kasım terör örgütü lideri Alexandros Giotopoulos hakkında tahliye kararı verdi. Atina ile Ankara arasında tansiyonu yükselten bu karar, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

24 yıldır cezaevinde bulunan ve 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başının salıverilme kararına karşı, Yunanistan Yüksek Mahkemesi nezdinde acil itiraz başvurusu yapıldı. Yunan hukuk sisteminde, birden fazla müebbet hapis cezası alan mahkûmların fiili ceza süresinin 25 yıl ile sınırlandırılması ülkede büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, mahkemenin önümüzdeki günlerde nihai kararını açıklaması bekleniyor.

KANLI GEÇMİŞ

Yunanistan merkezli terör örgütü 17 Kasım, 28 yıl boyunca yürüttüğü kanlı faaliyetlerinde doğrudan Türk diplomatları ve dış temsilcilikleri hedef almıştı. Örgüt, 1991 yılında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü’yü sokak ortasında şehit etmiş; 1994 yılında ise Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’na yönelik düzenlenen hain suikastla bir başka diplomatımızı hayattan koparmıştı. Aynı örgüt, 1991’deki bombalı saldırısında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Deniz Bölükbaşı’nı da hedef almış, Bölükbaşı bu suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmuştu. Terör örgütü ayrıca ABD’nin Atina Büyükelçiliği başta olmak üzere, Amerikalı ve İngiliz diplomatlara yönelik bombalı ve silahlı eylemleriyle de biliniyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'ya çok sert tepki

Yunan yargısının infial yaratan kararına Türkiye’den tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı resmi açıklamayla tahliye kararını en güçlü biçimde kınadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yurt dışında ülkemizi şerefle temsil etmiş diplomatlarımızı hedef alan suikast ve saldırıların azmettiricisi olan bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü, şehit diplomatlarımızın anısına yönelik büyük bir saygısızlık olup kabul edilemez niteliktedir.

Açıklamanın sonunda, Yunanistan yönetimine uluslararası terörle mücadele taahhütleri hatırlatılarak, terörle mücadeleye sekte vuracak ve adalete olan güveni zedeleyecek adımlardan kaçınması gerektiği çağrısı kararlılıkla yinelendi.