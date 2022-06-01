Yunanistan: Eski zırhlı araçları Ukrayna'ya gönderiyoruz

01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:09

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, gündeme ilişkin SKAİ TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Yannis İkonomu, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, ülkesinin önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya zırhlı personel taşıyıcı araçları göndereceğini açıkladı.

İkonomu, Ukrayna'ya tedarik edilmesi beklenen zırhlı araçların eski olduğunu belirterek, bunların yerine Almanya'dan modern ve gelişmiş zırhlı araçların geleceğini bildirdi.

'BMP-1 TİPİ ZIRHLI ARAÇLAR UKRAYNA'YA SEVK EDİLECEK'

Yannis İkonomu, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde gerekli olmayan ve eski olan askeri malzeme ve teçhizatların Ukrayna'ya sevk edildiğine işaret ederek, “Yunanistan, 1992'de aldığı ve esasen aktif olmayan BMP-1 zırhlı araçlarını Ukrayna'ya sevk ediyor” dedi.

İkonomu, “Bunların yerine Almanya'dan gelişmiş ve modern zırhlı araçlar gelecek” diye konuştu.

İkonomu ayrıca, “önce Almanya'dan zırhlı araçların geleceğini, ardından Yunanistan'ın Ukrayna'ya eski zırhlı araçlarını göndereceğini” sözlerine ekledi.

YUNANİSTAN'A 'MARDER' TİPİ ZIRHLI ARAÇLAR VERİLECEK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Brüksel'deki AB zirve toplantısının ardından bir görüşme gerçekleştirdi.

Miçotakis ve Scholz, iki ülke arasında zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunu gündeme getirdiler.

Bu kapsamda Yunanistan ve Almanya arasında bir taslak anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Yunanistan'ın envanterindeki Sovyet yapımı BMP-1 tipi zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesi konuşulurken, Alman Marder tipi zırhlı araçların da Yunanistan'a verileceği planlandı.

Sürece ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.