Zelenski ABD’ye gidiyor… Trump: ‘Hakkımız olan şeyi almak istiyoruz’

Yayınlanma: 26.02.2025 - 21:51

Güncelleme: 26.02.2025 - 21:51

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, konuşmasının başında, Rusya ve Ukrayna ile önemli görüşmeler yaptığını kaydederek, "Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak. Biz Ukrayna’da 350 milyar dolar harcadık, Avrupa 100 milyar dolar harcadı. Onlar paralarını geri aldı, biz ise almadık. Biz almaya hakkımız olan şeyi almak istiyoruz." dedi.

"ABD olarak Çin, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ile iyi ilişkilerimiz olacak." diyen Trump, Gazze’de ateşkesin devamı konusunda, "Bu konuda ne yapacağına İsrail'in karar vermesi gerekecek." ifadesini kullandı.

"AVRUPA BİRLİĞİ ABD'Yİ MAHVETMEK İÇİN KURULDU"

Trump, "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar." diye konuştu.

Donald Trump, Rusya’ya yaptırımların kaldırılması konusunda da "Şu an anlaşmaların bir parçası değil, önce bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum. Sonra yapacağız." dedi.