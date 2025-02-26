Trump’tan 'Gazze Planı' için yapay zeka videosu

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:14

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:35

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında Gazze'nin geleceğine dair yapay zeka ile hazırlanmış akıl almaz bir video paylaştı.

Videoda, çatışmaların harap ettiği, çoğunluğu çocuklar ve kadınlardan oluşan onbinlerce sivilin katledildiği bölge, lüks gökdelenler, egzotik plajlar ve eğlence merkezleriyle dolu bir turizm cennetine dönüşmüş halde gösteriliyor.

Görüntülerde, “Trump Gazze” adlı devasa bir kule, Trump’ın altın heykeli ve hediyelik eşya dükkanlarında satılan minyatür figürleri dikkat çekiyor.

Sahne ilerledikçe, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir otelin havuzunda kokteyl yudumlarken, kadın bedenine ve erkek yüzüne sahip dansözler dans ediyor.

ELON MUSK DA VİDEODA YER ALDI

Elon Musk da videoda birkaç kez yer alıyor.

Bir sahnede kumsalda oturmuş gözleme ve humus yerken, başka bir sahnede ise havaya dolar banknotları saçarken görülüyor.

Videonun arka planında özel olarak hazırlanmış bir şarkı çalıyor.

Şarkının sözleri şu ifadeleri içeriyor:

"Donald sizi özgür kılmaya geliyor, herkesin görmesi için ışığı getiriyor. Artık tüneller yok, artık korku yok: Trump Gazze sonunda burada! Trump Gazze ışıl ışıl parlıyor, altın bir gelecek, yepyeni bir hayat. Ziyafet çekin ve dans edin, anlaşma tamamlandı, Trump Gazze bir numara!"

Trump'ın herhangi bir yorum yapmadan paylaştığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Kimi kullanıcılar, videonun Gazze’nin geleceğine dair aşırı abartılı ve duyarsız bir bakış sunduğunu öne sürerken, kimileri Trump’ın bu paylaşımla ne amaçladığını sorguladı.

Trump'ın bu sıra dışı paylaşımı, özellikle uluslararası basında ve sosyal medya platformlarında büyük tepki topladı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze'yi devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Filistin'i destekleyen Arap ülkelerinden Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan Trump'ın planını reddetti.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN BOYUTLARI

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan çatışmalarda 48.000’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında 13.000’den fazla çocuk bulunuyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında siviller büyük zarar görürken, özellikle çocuklar savaşın en ağır bedelini ödeyen kesim oldu. Yoğun bombardımanlar, altyapının çökmesi ve temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlanması nedeniyle bölgede insani kriz derinleşmeye devam ediyor. Çatışmaların başladığı günden bu yana binlerce çocuk hayatını kaybederken, hayatta kalanlar ise açlık, susuzluk ve barınma sorunlarıyla mücadele ediyor.

Gazze’deki hastanelerin büyük çoğunluğu işlevsiz hale gelirken, temel sağlık hizmetlerine erişim de ciddi şekilde kısıtlandı. Tıbbi malzeme eksikliği ve süregelen saldırılar nedeniyle yaralı çocuklar için bile yeterli tedavi sağlanamıyor. Aynı zamanda, barınma imkânlarının yok olması ve aşırı soğuk hava koşulları, küçük çocuklar için hayati risk oluşturuyor. Son olarak, yetersiz barınma ve soğuk hava nedeniyle en az altı bebek hipotermi sonucu hayatını kaybetti.

Bölgede insani yardım çalışmaları sürdürülemeyecek kadar zorlaşırken, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrıları henüz somut bir çözüme dönüşmüş değil. Gazze’de çocuklar için hayatta kalmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.