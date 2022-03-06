Zelenski; 'Esir Rus askerler konuşturuluyor' dedi, Rusya'nın yeni hedefini açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski son yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı” dedi. Zelenski, Rus güçlerinin Odessa'yı bombalamaya hazırlandığını söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 11. gününde de devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüm. Bana Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar hazırladıklarını söyledi. Terör devletinin para kazanabileceği tek bir liman olmamalı” dedi.
Ukrayna hava sahasının kapatılması talebini yineleyen Zelenski, “Aslında sorunun çözümü basit. İraden varken Ukrayna’nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı” şeklinde konuştu.
“ODESSA'YI BOMBALAMAYA HAZIRLANIYORLAR”
Devlet Başkanı Zelenski, esir alınan Rus askerlerinin ifadelerinin alındığını belirterek, “Askerlerimiz tarafından esir alınan Rus askerleri konuşturuluyor. Bunların arasında şehirlerimizi bombalayan uçakların pilotları da var. Onların anlattıklarını duyuyoruz. Bu planlar dün yapılmadı. Bu doğaçlama bir plan değil. Bu işgale zalimce, alaycı bir şekilde hazırlandılar” dedi.
Rusların, Ukrayna’daki diğer kentleri de bombalamaya hazırlandığını duyuran Zelenski, “Odessa'yı bombalamaya hazırlanıyorlar. Odessa’yı ve tüm kentlerimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Zelenski açıklamasının devamında saldırılardan dolayı zarar gören kentlerin altyapılarının iyileştirilmesi, yıkılan evler ve zarar gören tüm mülkler için fon hazırladıklarını sözlerine ekledi.
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