Zelenski: 'Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz!'

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:56

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 54. gününde çatışmalar Ukrayna'nın doğusuna kaydı. CNN'deki konuşmasında Zelenski, Donbas bölgesini sonuna kadar savunmaya hazır olduklarını ve bu bölgeyi Rusya'ya teslim etmeyeceklerini belirtti.



Rus ordusunun Donbas’ta başarı sağlaması halinde bu ay başında çekildiği başkent Kiev ve çevresini ele geçirmek için yeniden girişimde bulunabileceğini aktaran Zelenski, “Bu nedenle buna izin vermememiz önemli” dedi.

Ayrılıkçıların büyük oranda kontrolü elinde tuttuğu Donbas’a bağlı Donetsk ve Luhansk’ın tek taraflı bağımsızlığını tanıyan Rusya, geçen ay sonunda Kiev çevresinden çekilerek askeri operasyonları bu bölgede yoğunlaştıracağını açıklamıştı.

'MACRON’U UKRAYNA’YA DAVET ETTİM'

Rusya'ya güvenmediğini belirten Zelenski, “Ukrayna savaşta başarılı olacak mı?” sorusuna da “Elbette, bu savaşı kazanacağız” yanıtını verdi. Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini “soykırım” olarak kabul etmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u gerçekleri görmesi için ülkeye davet ettiğini ifade ede Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ın da Kiev'i ziyaret edeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Ukrayna lideri, dün yayınladığı halka sesleniş konuşmasında da, Rusya'nın ülkenin doğusunda büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunarak “Donbas'ı mahvetmek istiyorlar. Mariupol'ü mahvettikleri gibi Donetsk ve Luhansk'taki diğer yerleri de yerle bir etmek istiyorlar” dedi. Ukrayna lideri, Rusya'nın bazı bölgelerde işkence odaları kurduğunu, insanlara şantaj yaptığını, yardımları engellediğini ve gıda krizi çıkarmaya çalıştığını savundu.