Zelenski'den 'Donetsk' için zorunlu tahliye emri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde insanların zorunlu tahliyesi için talimat verdiğini söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya ile şiddetli çatışmalara sahne olan Donetsk bölgesindeki insanların zorunlu tahliyesi talimatını verdiğini söyledi.
Donbas bölgelerinde yüz binlerce insanın yaşadığını söyleyen Zelenski, "Yüzbinlerce insan, on binlerce çocuk var. Birçoğu gitmeyi reddediyor. Tahliye edilmeleri gerekiyor. Ne kadar erken başlarsa, Donetsk bölgesinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun onları öldürme fırsatı o kadar az olur. Fırsatınız varsa, lütfen savaş bölgelerinde kalanlarla konuşun. Lütfen onları, özellikle çocuklu ailelerse, ayrılmaları gerektiğine ikna edin" diye konuştu.
Haber Global'de yer alan habere göre Zelenski, ayrılan kent sakinlerine tazminat verileceğini de vurguladı.
TAHLİYE KIŞ BAŞLAMADAN YAPILSIN
Diğer taraftan yerel medyaya göre, Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk da, bölgenin doğalgaz kaynaklarının yok edildiğini bu nedenle de tahliyenin kış başlamadan önce yapılması gerektiğini söyledi.
ABD’nin eski Ukrayna büyükelçisi John Herbst ise bu durumu doğalgaz sorunundan çok çatışmaların daha şiddetleneceği beklentilerinden kaynaklanabileceğini söyledi.
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