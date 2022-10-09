Zelenski'den Rusya'ya suçlama: Ukrayna halkına yönelik terör eylemleri gerçekleştiriyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçlayarak, "Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrinde son günlerde düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.
Zelenski, Rus güçlerinin 3 Ekim'den bu yana Zaporijya'ya düzenlediği füze saldırıları sonucu 43 kişinin öldüğünü ifade ederek, "Ayrıca Harkov, Donbas şehirlerine, Ukrayna'nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi" dedi.
Rus güçlerinin Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıları hedef aldığını belirten Zelenski, "Sivil halka karşı sürekli terör, Rusya'nın gerçek müzakerelere girmeyi açıkça reddetmesidir" değerlendirmesinde bulundu.
Zelenski, "Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur. Devlet düzeyinde terörizm, dünyada sadece bir kişiyi değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden en korkunç uluslararası suçlardan biridir" diye konuştu.
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