10 Kasım’ın ara tatile denk getirilmesi İzmir’de protesto edildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretim yılı takviminde, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm tarihi olan 10 Kasım’ın ara tatil kapsamına alınması İzmir’de protesto edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir şubelerinin çağrısıyla Alsancak’ta toplanan grup, ÖSYM binası önünden Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü, burada basın açıklaması yaptı.

Türkiye’nin Atatürk’ün devrim ve ilkelerinden sapmaması gerektiğini vurgulayan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Atatürk, 19 Mayıs 1919’dan bugüne kadar yaptıklarımız, yapmakta olduklarımız ve geleceğe dair tasarılarımızın esası Kemalizm prensipleridir. Bu yoldan dönmeyin diye tavsiyede bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i eleştirerek şunları kaydetti: "Çocuklarımızı bilimsel bilgiden mahrum eden, tarikat ve cemaatlere teslim eden anlayışı reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve bilimsel eğitimini ÇEDES gibi projelerle kuşa çevirmeye çalışanları uyarıyoruz. Yusuf Tekin’i de uyarıyorum bu duruma sessiz kalmaması gerekir. Biz Türkiye’nin laik eğitimini savunuyoruz."