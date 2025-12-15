Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme sürecinde kritik bir adımı tamamladı. Peki, 2025-2026 BİLSEM ön değerlendirme giriş belgesi yayımlandı mı? 2025-2026 BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri nasıl, nereden alınır?

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

BİLSEM ön değerlendirme uygulaması giriş belgeleri yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.

Fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacaktır.''

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

BİLSEM giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nin İlkokul/Ortaokul Kurum İşlemleri – Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlandı. Öğrenciler, sınava giriş yerlerini gösteren belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN?

Ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ise 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yönelik itiraz başvuruları 2–6 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak, değerlendirme süreci ise 9–13 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulama randevuları 16–27 Mart 2026 tarihleri arasında oluşturulacak, giriş belgeleri ise 30 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan–19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adaylar 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak; kayıt işlemleri ise 27 Temmuz–28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.