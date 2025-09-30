KYK yurt ve burs başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) duyuracağı tarihleri merakla bekliyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

KYK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl yayımlanan takvime göre alınan KYK burs ve kredi başvuruları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda başvurular genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında yapıldığı için, bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.