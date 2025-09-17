Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla gündeme geldi. Peki, 2025-2026 VGM burs başvurusu ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları başladı mı? VGM burs tutarları ne kadar?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim bursu başvurularını 1-15 Ekim tarihleri arasında kabul edecek.

2025 VGM BURS TUTARLARI NE KADAR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL'dir.