Akademi Giriş Sınavı (AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz'da tarihinde uygulandı. Peki, 2025 AGS sınav sonuçları açıklandı mı? AGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.

AGS SONU ÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.