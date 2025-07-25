ALES 2 sınavı için başvurular 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Ardından sınav 6 Temmuz'da uygulandı. Bugünlerde ise ALES sonuçlarıyla ilgili araştırma başladı. Peki, 2025 ALES/2 sınav sonuçları açıklandı mı? ALES ikinci oturum sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2025 ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES sonuçları ÖSYM'nin sınav takvimine göre 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor.

https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.