Akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan yılın son ALES oturumu, 2025-ALES/3, 23 Kasım 2025 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Peki, 2025 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ALES/3 soruları ve cevap kitapçıkları yayımlandı mı?

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-ALES/3 sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz erişime açılmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının genellikle sınav günü olan 23 Kasım 2025 Pazar akşamı geç saatlerde veya en geç ertesi gün, yani Pazartesi günü ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM ALES/3 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayan ve 150 dakika süren ALES/3 sınavı, 12.45 itibarıyla tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrilirken, adayların beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. Kurum tarafından yapılan duyuruya göre, Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının %10’luk bölümü erişime açıldı.

ALES CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

ALES sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM.GOV.TR üzerinden ilan ediliyor. Adaylar, ÖSYM AİS ekranından TC kimlik no ve şifreleri ile sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilecekler.