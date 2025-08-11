Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Peki, 2025 BİLSEM son kayıt günü ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? BİLSEM için gerekli belgeler nelerdir?

2025 BİLSEM SON KAYIT GÜNÜ NE ZAMAN?

23 Ekim 2024’te başlayan BİLSEM sürecinde ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarına katılan öğrencilerden başarılı olanlar, 28 Temmuz’dan itibaren BİLSEM’lere kayıt yaptırabiliyor; son kayıt tarihi ise 29 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

2025 BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıtlar öğrencinin adresine en yakın BİLSEM'lere şahsen müraacat ile yapılıyor.

BİLSEM İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aileleri, kayıt işlemlerine gitmeden önce ilk beş belgeyi hazır bulundurmak zorundadır. Diğer iki belge ise kayıt esnasında BİLSEM tarafından verilecektir.

Kayıt Öncesinde Hazırlanması Gereken Belgeler:

Kazandı Belgesi çıktısı

Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi

İkametgâh belgesi

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Vesikalık fotoğraf (2 adet)

Kayıt Esnasında BİLSEM’den Verilecek Belgeler:

6. Kayıt formu

7. Sosyal Medya Veli İzin Belgesi / Veli Muvafakat Belgesi