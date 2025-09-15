DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan adaylar, ek kontenjanlara yöneldi. ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde yapılacak ek tercih işlemleri ise adaylar tarafından https://osym.ais.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, 2025 DGS ek tercihler ne zaman başladı mı? DGS ek tercih tarihleri ve boş kontenjan yayımlandı mı?

DGS EK TERC İHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih işlemlerinin başlaması için üniversite kayıt sürecinin tamamlanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açılırken, kayıt işlemleri 17 Eylül’e kadar tamamlanacak. Kayıt yaptırılmayan bölümler ve boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM’ye iletilecek ve ek tercih kılavuzu hazırlanacak. Bu nedenle DGS ek tercih işlemlerinin en geç Eylül ayının son haftasında başlaması öngörülüyor.