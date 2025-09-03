2025 DGS tercih süreci tamamlandı; adaylar, ön lisans eğitimlerini lisans programına yükseltecek sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sınavı ve tercih takvimi kapsamında, ÖSYM tercih sonuçlarını genellikle birkaç hafta içinde açıklıyor. Tercihler tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlıyor ve adayların yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılıyor. Bu nedenle 2025 DGS tercih sonuçlarının Eylül ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor.

2025 DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS tercih sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek. Sonuç belgesinde, adayın yerleşip yerleşmediği ile kazanılan bölüm ve üniversite bilgileri yer alacak.