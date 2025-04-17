Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:14

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:14

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), ilk kez 2024 yılında hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı tarafından zorunlu ön koşul haline getirilen bu sınav, hukuk fakültesi mezunlarının mesleki yeterliliklerini artırmak ve mesleğe daha donanımlı bireyler kazandırmak amacıyla uygulanmaya başlandı. Peki, 2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri nereden sorgulanır?

2025 HMGS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (HMGS) ilk oturumunun 27 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacağını duyurdu. Adaylara sınavda toplam 155 dakika süre verilecek. HMGS/1 sonuçları 22 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

ÖSYM takvimine göre, 2025 HMGS/2 ve Uluslararası Öğrenci Sınavı (2025-İYÖS) ise 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu sınavın değerlendirmesinde sadece doğru cevaplar esas alınacak; yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek.

Soru Dağılımı Oranları Şu Şekilde:

Anayasa Hukuku: %5

Anayasa Yargısı: %2,5

İdare Hukuku: %5

İdari Yargılama Usulü: %2,5

Medeni Hukuk: %12,5

Borçlar Hukuku: %10

Ticaret Hukuku: %10

Hukuk Yargılama Usulü: %10

İcra ve İflas Hukuku: %5

Ceza Hukuku: %7,5

Ceza Yargılama Usulü: %5

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: %5

Vergi Hukuku: %2,5

Vergi Usul Hukuku: %2,5

Avukatlık Hukuku: %2,5

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: %2,5

Türk Hukuk Tarihi: %2,5

Milletlerarası Hukuk: %2,5

Milletlerarası Özel Hukuk: %2,5

Genel Kamu Hukuku: %2,5

SINAVIN UYGULANACAĞI SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZ

HMGS SINAV YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.