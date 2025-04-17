2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri nereden sorgulanır?
Hukuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için kritik öneme sahip Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) takvimi açıklandı. Peki, 2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri nereden sorgulanır?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), ilk kez 2024 yılında hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı tarafından zorunlu ön koşul haline getirilen bu sınav, hukuk fakültesi mezunlarının mesleki yeterliliklerini artırmak ve mesleğe daha donanımlı bireyler kazandırmak amacıyla uygulanmaya başlandı. Peki, 2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri nereden sorgulanır?
2025 HMGS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (HMGS) ilk oturumunun 27 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacağını duyurdu. Adaylara sınavda toplam 155 dakika süre verilecek. HMGS/1 sonuçları 22 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.
ÖSYM takvimine göre, 2025 HMGS/2 ve Uluslararası Öğrenci Sınavı (2025-İYÖS) ise 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Bu sınavın değerlendirmesinde sadece doğru cevaplar esas alınacak; yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek.
Soru Dağılımı Oranları Şu Şekilde:
Anayasa Hukuku: %5
Anayasa Yargısı: %2,5
İdare Hukuku: %5
İdari Yargılama Usulü: %2,5
Medeni Hukuk: %12,5
Borçlar Hukuku: %10
Ticaret Hukuku: %10
Hukuk Yargılama Usulü: %10
İcra ve İflas Hukuku: %5
Ceza Hukuku: %7,5
Ceza Yargılama Usulü: %5
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: %5
Vergi Hukuku: %2,5
Vergi Usul Hukuku: %2,5
Avukatlık Hukuku: %2,5
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: %2,5
Türk Hukuk Tarihi: %2,5
Milletlerarası Hukuk: %2,5
Milletlerarası Özel Hukuk: %2,5
Genel Kamu Hukuku: %2,5
SINAVIN UYGULANACAĞI SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZ
HMGS SINAV YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.
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