İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. 23 Eylül’de İBB tarafından başlatılan Genç Üniversiteli Desteği burs başvurularına; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenciler katılım sağlayabiliyor. Peki, 2025 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı? İBB burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İBB burs miktarı ne kadar?

2025 İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuru sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış, sonuçlar ise aralık ayının son günlerinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve sonuçların kasım ayı sonlarında açıklanması bekleniyor.

İBB BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak verilen “Genç Üniversiteli Desteği” kapsamında sağlanan burs miktarı bu yıl artırıldı. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olarak belirlenen destek, 2025 yılında 20 bin TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Başvurusu onaylanan öğrencilere ödemeler tek seferde yapılacak ve destek tutarı doğrudan öğrencilerin banka hesaplarına aktarılacak.