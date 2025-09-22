Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında uygulanan Yurt Time Spor Projesi için başvurular başladı. Peki, 2025 KYK Yurt-Time başvuruları başladı mı? GSB KYK Yurt-Time başvuruları nasıl yapılır?

KYK YURT-TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK Yurt-Time başvuruları 22 Eylül Pazartesi günü başladı ve 24 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Projeye, birinci sınıfın ikinci dönemi veya daha üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabilecek. Başvuru yapabilmek için öğrencilerin yurtlarda resmi kaydının bulunması gerekiyor.

KYK YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu adresi üzerinden alınacak.