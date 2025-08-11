Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları 2025 sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü, ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, 2025 MEB-AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB-AGS sonuçlarına nasıl bakılır?

2025 MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB-AGS (AGS,ÖABT) sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile netlik kazandı. Buna göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

AGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, AGS sınav sonuçları erişime açılacak.